В Тюмени прошли публичные слушания по бюджету города на 2023 год

Доходы городского бюджета на 2023 год составят 35,6 млрд рублей, расходы – 38,1 млрд рублей. Бюджет города спрогнозирован с дефицитом 2,5 млрд рублей, сообщил на публичных слушаниях замглавы города Тюмени, директор департамента финансов и налоговой политики администрации города Тюмени Андрей Пилипчук.

Публичные слушания состоялись в администрации Тюмени 10 ноября, участие в них приняли 150 человек: депутаты Тюменской городской думы, представители общественных организаций и горожане.

По словам Пилипчука, несмотря на существующие геополитические и экономические условия, все важнейшие приоритеты в главном финансовом документе учтены. Бюджет города Тюмени на 2023 год является социально ориентированным. 57% расходов будет направлено на финансирование социальной сферы.

Благодаря устойчивой тенденции к росту населения ежегодно увеличивается количество детей, посещающих школы и детские сады. Так, в следующем году в учреждениях дошкольного образования будет воспитываться 71 тыс. детей, в учреждениях общего образования охват обучающихся увеличится на 6,5% и составит 136 тыс. детей.

В связи с этим приоритетным направлением остается обеспечение доступности дошкольного и общего образования.

В проекте бюджета на 2023 год 1,3 млрд рублей предусмотрено на оснащение новых и отремонтированных объектов образования.

После завершения капитального ремонта будут открыты школа № 62 и детский сад № 78.

В следующем году будет введен в эксплуатацию новый детский сад в мкр. Березняковский и 3 школы в районах Плеханово, Тура и в районе улиц Арктической – Ямбургского проезда – Андрея Бушуева. Это позволит дополнительно создать 570 мест в детских садах и 4 200 мест в школах города.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, удалось сохранить бюджет развития в объеме 7 млрд рублей. В приоритетном порядке в бюджет включены расходы на завершение ремонта и строительства объектов, начатых в предыдущие периоды.

2,3 млрд рублей будет направлено на развитие материально-технической базы учреждений социсферы.

Бюджетные инвестиции в дорожную отрасль составят 3,3 млрд рублей.

Продолжится строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Мельникайте и ул. Дружбы, строительство улицы Калинина в границах улиц Губернской – Закалужской – Московский тракт, строительство дорог в мкр. Казарово и мкр. Березняковский.

В планах на следующий год строительство автомобильных дорог в жилом районе НовоПатрушево, улицы Тимофея Кармацкого в квартале улиц Алебашевской – Дружбы – Мельникайте. В заречной части города начнется строительство ул. Газовиков.

Будут продолжены работы по капитальному ремонту – ул. Ленина, начаты работы по капитальному ремонту объездной дороги в мкр. Мелиораторов.

Также в проект бюджета включены расходы на благоустройство трёх общественных пространств, которые выбрали жители города путем рейтингового голосования в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Это территория по ул. Николая Федорова, сквер Школьный и территория по ул. Республики, 21.

Начнутся проектные работы по благоустройству еще 5 общественных пространств: территории городских лесов "Экопарк Комарово" и лесопарка "Затюменский" (2 этап), территории в районе озера Цимлянское, по ул. Энергостроителей и в районе Медгорода по ул. Ю. Семовских, 8, стр. 1, 10.

Сохранятся темпы и объемы благоустройства дворовых территорий. В следующем году планируется благоустроить дворовые территории 46 многоквартирных домов.

Еще одна приоритетная цель – это улучшение жилищных условий жителей города.

В 2023 году планируется расселить из аварийного жилья 442 человека. 700 млн. руб. предусмотрено в бюджете на эти цели, в том числе в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Государственным приоритетом остается поддержка молодых семей. На предоставление социальных выплат 163 молодым семьям на приобретение или строительство жилья в бюджете-2023 запланировано 225 млн. руб.

Сохранены расходы на реализацию инициативных проектов жителей Тюмени в объеме 20 млн рублей.

2 млрд рублей будет направлено на реализацию дополнительных расходных обязательств, имеющих социальную направленность и востребованных жителями нашего города.

Далее обсуждение было продолжено в формате "вопрос – ответ". "Каждый участник слушаний мог задать вопрос и высказать свое мнение. Граждане активно принимали участие в обсуждении. Жителей волнуют вопросы благоустройства, озеленения города, строительства дорог, новых школ… Актуальными остаются вопросы организации работы библиотек, досуга детей", - отметили в администрации города.

На все вопросы, поступившие в ходе публичных слушаний, представители администрации города Тюмени дали ответы. Принятие решения участниками публичных слушаний осуществлялось путем открытого голосования. Большинство горожан проголосовало за рекомендацию принять финансовый документ. Проект бюджета города Тюмени на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов горожанами одобрен.