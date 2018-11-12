Что делать, если у ребенка нет денег на проезд в автобусе?

В Тюмени активно обсуждается проблема проезда детей в городских автобусах при отсутствии денег на оплату билета. Инцидент с 11-летней девочкой, которую кондуктор высадила на конечной остановке и ей пришлось до дому идти пешком 14 км, в конце прошлой недели побудил СКР организовать проверку, а городские власти и транспортников - выработать внятный алгоритм действий в подобных случаях для водителей, кондукторов, детей и их родителей.

Вопрос о недопущении высадки детей из автобусов, особенно в холодное время года обсудили в МКУ "Тюменьгортранс" на еженедельном совещании с организациями - перевозками пассажиров.

Замглавы Тюмени Максим Афанасьев предложил разработать информационные листовки о порядке действий в подобных ситуациях для перевозчиков и пассажиров:

Проблему необходимо решать комплексно, как с водителями и кондукторами, так и с родителями и детьми. Информацию о правилах поведения в опасных ситуациях необходимо довести в первую очередь до детей, дать четкие инструкции, как действовать, если закончился баланс на транспортной карте или ребенок сел на другой автобус. Каждый должен знать, как себя вести и куда обратиться за помощью.

"Высаживать детей с маршрута за отсутствие денежных средств или оставлять детей в опасной ситуации недопустимо. Существуют способы решить подобные проблемы: оперативно связаться с родителями, сфотографировать транспортную карту, и в этом случае затраты перевозчику будут компенсированы", – считает замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.

Также предложено при обнаружении на транспортной карте нулевого баланса и отсутствия денег у школьника информировать комиссии по делам несовершеннолетних для организации работы с родителями ребенка и недопущения подобных ситуаций.

В ближайшее время по данной теме в школах пройдут родительские собрания с участием специалистов городского департамента дорожной инфраструктуры и общественных организаций.

Информационные буклеты будут размещены на стендах в образовательных учреждениях и автобусах, сообщили в администрации города.