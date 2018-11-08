Крупные торговые сети заинтересовались приложением, разработанным тюменским школьником

Фото предоставлено департаментом образования и науки Тюменской области

Одиннадцатиклассник из Тюмени занял первое место во всероссийском конкурсе проектов социально-технологического предпринимательства "Преактум".

Данила Щербич, ученик гимназии №1, в составе команды создал приложение для мобильных устройств Shopuka (в переводе с японского "магазинный монстр"). Проект на тему "IT в ритейле" состоит из мобильного приложения и аналитической платформы. Программа позволяет пользователям получать персональные скидки, а ритейлерам — аналитические данные. Проектом заинтересовались руководство сети "Пятерочка", международной сети моллов "Глобус", розничной сети "Окей", МВидео, а также специалисты Московского политехнического университета и ИТМО в Санкт-Петербурге.

Шопука — это питомец, который живет в телефоне владельца и приносит ему скидки из различных супермаркетов и сетей магазинов. Он питается чеками. Чем лучше вы за ним ухаживаете, тем больше скидок он дарит своим хозяевам.

Шопука урчит и радуется, если его погладить. Он, гуляя по магазинам, может находить полезные вещи. А более развитая и счастливая шопука будет чаще приносить выгоду и побеждать в борьбе за промоскидки.

Изображение: группа "Shopuka - ваш магазинный монстрик" / vk.com

"Приложение выгодно не только покупателям, но и владельцам сетей. Они получают аналитические данные: как привлечь клиентов, узнать почему они ушли или вернулись обратно", — отмечает разработчик.

Юные программисты-предприниматели получили 300 тысяч рублей на реализацию своего проекта. В ближайшее время приложение можно будет скачать в Play Market или в App Store.