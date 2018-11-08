Тюменских пенсионеров приглашают на бесплатные курсы финансовой грамотности

Банк России запустил образовательный курс "Прививаем культуру финансовой грамотности" для пожилых граждан. Во время занятий слушатели узнают, как безопасно и эффективно пользоваться банковскими услугами, применять современные онлайн-технологии, не стать жертвой мошенников. Проект стартовал в 2017 году и до конца 2018 года пройдет в 25 регионах России.

Тюменских пенсионеров на занятиях ждут в ТюмГУ (Ленина, 16) с 11:00 до 14:00 10, 17, 24 ноября и 1 декабря. Обучение бесплатное.

Курс состоит из четырех уроков и рассчитан на группу до 25 человек. На первом занятии "Экономия для жизни" участникам расскажут, как правильно сберегать средства, как получить дополнительный пассивный доход и как вести учет своих трат. Второе занятие "Банковские услуги" будет посвящено критериям выбора банка, кредитам и займам.

На третьем уроке "Удаленный доступ к услугам" слушатели узнают об онлайн-банкинге и оплате услуг через интернет, а на занятии "Правила безопасности" научатся распознавать мошенников и финансовые пирамиды, а также познакомятся с правилами кибергигиены. Материалы для занятий подготовлены Банком России совместно с порталом для старшего поколения "Баба-Деда".

"Программа разработана с учетом потребностей и особенностей зрелых людей, их запросов в сфере финансов. Мы пытаемся сократить дистанцию между молодежью и пожилыми, научить старшее поколение пользоваться современными онлайн-сервисами, чтобы они могли уверенно чувствовать себя в динамично развивающемся мире", - сообщила заместитель управляющего Отделением Тюмень Уральского ГУ Банка России Елена Никитина.

Оставить заявку на обучение можно по ссылке или по почте info@baba-deda.ru. Контактные телефоны в Тюмени: 497-550, 497-504 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00). Количество мест ограничено.