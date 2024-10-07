Тюменских ремесленников ждут на онлайн-лекциях по развитию дела и нейросетям

Стартовал третий этап проекта "Комплексная программа поддержки ремесленничества "Здесь", который реализуется в Тюменской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С октября по январь ремесленников региона ждёт цикл онлайн-лекций от талантливых мастеров из разных регионов России, а также четыре обучающих мероприятия в офлайн-формате.

Первая онлайн-лекция состоится 17 октября и будет посвящена теме: "Брендирование и упаковка в ремесле. Нейросети в помощь мастерам". Лекцию прочитает Линария Брикнер — тюменский дизайнер, сценарист, педагог по развитию креативного и проектного мышления, автор издательско-образовательных проектов, основатель АНО "КП Центр Развития Креативных Компетенций". Линария расскажет, об основах брендирования и упаковки ремесленных изделий, а также покажет, как использовать нейросети для улучшения и автоматизации процессов в ремесленном деле.

В ноябре — декабре участников проекта ждут лекции от основателей аутентичных российских брендов — Варвары Зениной (Москва), Юлии и Евгения Поротовых (Красноярск), Хайвалам Вакувагир (Красноярск). Они расскажут о современных и традиционных ремёслах, о дизайне в ремесле, о роли локальной идентичности, о коллаборациях в ремесленничестве. Бизнес-тренер из Тюмени Мария Покалюхина проведёт лекцию о социальном предпринимательстве, юридических и правовых аспектах ремесленного производства. Зарегистрироваться на любую из онлайн-лекций проекта или на все сразу можно здесь.

Выездные обучающие мероприятия пройдут с октября по январь в Ярковском и Нижнетавдинском районах, в Тобольске и Тюмени. Первыми команда проекта посетит ремесленников Ярковского района. Мероприятие пройдёт 19 октября в центре культуры и досуга.

Участников ждут лекция "Ремесленное предпринимательство и маркетинг" от бизнес-тренера, соцпредпринимателя основателя ремесленного бренда "Эбием" Альфии Кабировой, лекция "Продвижение мастера в социальных сетях" от мастера-кожевенника, руководителя кожевенной мастерской СЛАДНО Андрея Щебельника. В программе также мастер-класс "Предметная фотосъёмка ремесленных изделий от мастера предметной фотосъёмки, владельца семейной гончарной мастерской "РетроХауз" Максима Слуцкого. Чтобы принять участие в Ярково, нужно зарегистрироваться.

С аналогичной программой команда проекта посетит 9 ноября Тобольск, 23 ноября Нижнюю Тавду, а 25 января Тюмень. Участие во всех мероприятиях проекта, независимо от формата, для ремесленников бесплатное. Проект реализуется АНО "Центр социальной адаптации и культурного развития "Эбием" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.