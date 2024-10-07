Лучшими робототехниками Тюменской области стали DIMON1K$ и "Аполлон II"

В Тюмени завершился этап соревнований по экстремальной робототехнике "Кубок РТК: Тюмень". Порядка 40 участников вышли на заезды в номинациях "Искатель", "Экстремал" и "Экстремал PRO". Победителями и призерами соревнований стали команды из Тюмени и села Омутинское.

С 5 по 6 октября в Тюмени прошел этап соревнований по экстремальной робототехнике "Кубок РТК: Тюмень". Порядка 40 участников вышли на заезды в номинациях "Искатель", "Экстремал" и "Экстремал PRO".

Станислав Логинов, директор Департамента информатизации Тюменской области: "В очередной раз мы видим, как участники "КУБКА РТК: Тюмень" с интересом и азартом демонстрируют свои таланты на полигоне. Это заметно как у опытных участников, так и у дебютантов, так как с каждым годом технические решения ребят становятся все сложнее. Уверен, такой опыт в будущем поможет участникам развить себя в направлении инжиниринга, программировании, робототехники, и стать востребованным ИТ-специалистом".

В номинации "Искатель" третье место заняла команда "Продвинутые мухоморы" (Кайгородов Дмитрий), второе место у команды "РОССИЯ" из села Омутинское (Калашницин Степан и Сироткин Вячеслав). На первом месте расположилась команда DIMON1K$ (Зубарев Дмитрий).

Участники категорий "Экстремал" и "Экстремал PRO" поделили пьедестал следующим образом. Бронза испытаний досталась команде "Бригантина" (Лохманов Ярослав), серебро забрал Гурьев Александр из команды 3D-X. Первое место заняла команда "Аполлон II" (Балдин Святослав и Марченко Святослав). Команда экстремалов-победителей вернулась в соревнования с триумфом: ребята не в первый раз становятся лучшими на полигоне. Святослав Балдин не раз был победителем и призером не только регионального этапа, но и всероссийского финала Кубка РТК с 2019 года.

Также участников отметили в дополнительных номинациях. Кубок за лучший дизайн робота получила команда Lizard, робот с самым оригинальным техническим решением определили у команды "Объект 30-54". За лучший дебют награду получила тюменская команда "Гипотенуза".

Специального приза от Сбера — генерального партнера соревнований была удостоена команда "Пума PRO". Пилот был отмечен за желание принять участие в более трудном испытании, несмотря на свой юный возраст. Он участвовал в категории "Экстремал", хотя ему всего лишь восемь лет. В качестве подарка участник получил колонку SberBoom Mini 2 с виртуальными помощниками Салют. Вторую награду получила команда "DIMON1KS" за инновационное техническое решение, включающее алгоритмы автоматизации. В подарок от Сбера Дмитрий получил устройства для создания умного дома.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Мы благодарны департаменту информатизации Тюменской области за предоставленную возможность быть партнерами на соревнованиях по робототехнике на протяжении многих лет. В Сбере мы убеждены, что инновации и робототехника являются ключевыми направлениями будущего. Эти мероприятия способствуют развитию навыков у молодежи в области инженерии и изобретательства. Опыт и знания, приобретенные в ходе подготовки и участия в соревнованиях, помогают молодым людям определить свою будущую профессию. Совместными усилиями с органами власти мы работаем над формированием кадрового резерва в сфере IT и цифровой трансформацией региона.

Лучшие команды соревнований "КУБОК РТК: Тюмень" будут представлять Тюменскую область на финальных соревнованиях 27-29 ноября 2024 года в Сочи.