В рейтинге "улыбчивых" городов Тюмень заняла третье место

Сбер подсчитал количество покупок с помощью сервиса "оплата улыбкой", представил рейтинг самых улыбчивых городов России и отметил самых улыбчивых клиентов.

Тюмень заняла в рейтинге третье место, на втором — Петропавловск-Камчатский, лидером среди самых улыбчивых городов нашей страны стал Южно-Сахалинск. Улыбчивость города определялась количеством транзакций по биометрии на душу населения за август 2024 года. В топ-10 также вошли Северодвинск, Екатеринбург, Красногорск, Иркутск, Сарапул, Кострома, Одинцово. Всего с начала года тюменцы оплатили свои покупки по биометрии почти 34 тысячи раз.

Также Сбер выяснил, что наиболее активно россияне платят улыбкой в обеденное время — с 12:00 до 16:00, и сразу после завершения рабочего дня — с 16:00 и до 20:00. Это соответствует и распределению оплат по категориям — чаще всего жители нашей страны платят улыбкой в кафе и в продуктовых магазинах.

В конце сентября Сбер дал своим клиентам возможность платить по биометрии не только картой Сбера, но картой любого другого банка. Теперь клиент может подключить карту другого банка в приложении СберБанк Онлайн и платить по биометрии с их использованием. Важно, что, оплачивая покупки "улыбкой" с карты другого банка клиент по-прежнему будет получать кэшбек и все привилегии своего банка.

Сервис оплаты по биометрии Сбер запустил летом 2023 года и популярность этого сервиса постоянно растет. Банк активно создает инфраструктуру под сервис — уже установлено более 800 тысяч био-терминалов в магазинах, ресторанах и К концу года их число вырастет до 1 млн других предприятиях.