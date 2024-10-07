ВТБ развивает "Семейный банк"

В приложении банка ВТБ теперь можно создать семейные группы, включив в них до пяти участников: родителей, супруга/супругу, детей старше 14 лет, братьев, сестер или друзей, пользоваться кешбэком с покупок и другими финансовыми услугами. Для добавления пользователей не нужны подтверждение родства или письменные разрешения. Члены группы не видят средства друг друга, что позволяет сохранить конфиденциальность.

Руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин:

Мы фокусируемся на развитии комплексного обслуживания клиентов и их близких, объединяя в "Семейном банке" сервисы и продукты, которые будут полезны на всех этапах развития семьи. Возможность объединения сразу нескольких участников в финансовую семью позволит не только сэкономить на ежедневных тратах, но и получить более выгодные условия обслуживания.

Формат "Семейного банка" объединяет продукты и сервисы, направленные на обслуживание семей. Тюменцы могут рассчитать положенные федеральные выплаты, оформить имущественный налоговый вычет и распорядится материнским капиталом на погашение ипотеки. Банк не взимает комиссию за оплату детских садов и школ.