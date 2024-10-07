В Тюменской области за год обновят 33 объекта культуры

17:09 07 октября 2024
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В Тюменской области в 2024 году за счёт областного бюджета обновляются тридцать три объекта, относящихся к сфере культуры, в их числе сельские библиотеки, клубы, центры досуга.

Президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур назвал развитие культурных учреждений важным фактором укрепления регионов.

 "В Тюменской области в 2024 году за счёт областного бюджета обновляются 33 объекта: сельские библиотеки, клубы, центры досуга. В учреждениях ремонтируется кровля, фасады, входные группы, внутренние коммуникации; создается доступная среда. В обновление инфраструктуры вложено более 50 млн рублей. В 29 учреждениях ремонты уже завершены", - отмечает директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Большой вклад в развитие культурной среды внес нацпроект "Культура". За пять лет в введено в эксплуатацию двенадцать центров культурного развития, тринадцать модельных библиотек, тридцать четыре виртуальных концертных зала и семнадцать кинозалов. Кроме того, обеспечены музыкальными инструментами и оборудованием школы искусств региона. Техническое оснащение получили музеи. Завершается ремонт и реконструкция трех объектов культуры.

Теги: Владимир Путин , культура , нацпроекты , правительство Тюменской области
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