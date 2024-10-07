Орден Мужества вручили участнику СВО в Заводоуковске

В администрации Заводоуковска в торжественной обстановке вручили орден Мужества герою специальной военной операции Данилу Мустафину.

В должности заместителя командира штурмового взвода Данил Тимурович, находясь на боевом задании, подорвал и обезвредил боевую машину противника. После еще нескольких столкновений вся группа бойцов под командованием Мустафина смогла выйти без потерь!

Также Данил Мустафин награжден медалью "За боевые отличия" за защиту пункта дислокации.

Высокую награду Данилу Мустафину вручила глава Заводоуковского округа Светлана Касенова. Также Светлана Анатольевна поблагодарила родителей Данила за воспитание героя.