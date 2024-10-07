Молодые специалисты и студенты приступили к оплачиваемой стажировке в правительстве Ямала

На Ямале запустили программу "Ямолод.Стажировка". В ее рамках начинающие специалисты из разных областей, таких как информационные технологии, молодежная политика, экономика и финансы, смогут получить опыт работы в государственном секторе.

Стажировка проходит в Салехарде. В столицу ЯНАО участники прибыли не только из других городов округа, но и из Тюмени, Калининграда, Уфы, Казани и Екатеринбурга. В первый день молодые люди в арт-резиденции "Полярис" познакомились с наставниками и прошли практические занятия, направленные на развитие эффективного взаимодействия и адаптации к рабочим процессам.

На следующем этапе программы стажеры будут работать в семи государственных учреждениях округа, таких как департаменты экономики, молодежной политики, транспорта и прочие. Программа реализуется с 2022 года. В этом году она расширена по инициативе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова. Продолжительность стажировки увеличилась до шести месяцев.

Каждому стажеру назначен наставник, разработан индивидуальный план работы. Участниками стали молодые люди до 30 лет. Все стажеры получат оплату труда, с ними заключают трудовые договоры. Также на период участия каждому специалисту округ предоставляет жилье. Самые лучшие специалисты, которые сумеют себя проявить, получат предложения о трудоустройстве.

В будущем в рамках программы "Ямолод.Стажировка" планируется ввести другие модули, в которых стажеры со всей страны смогут попробовать свои силы.

Фото пресс-службы правительства ЯНАО