На тобольском предприятии рассчитались по долгам с двумя сотнями работников

В Тобольске долги по зарплате на сумму 12 млн рублей были погашены после вмешательства прокурора Тюменской области.
Задолженность по оплате труда перед 192 работниками за сентябрь 2018 года образовалась в обособленном подразделении ООО "Нефтегазмонтажавтоматика". Прокурор области Владимир Владимиров официально объявил директору общества предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства и разъяснил, что за невыплату заработной платы он может быть привлечен к административной или даже к уголовной ответственности.
"Руководителю фирмы было предложено в кратчайшие сроки ликвидировать долги по зарплате. В итоге задолженность по оплате труда на предприятии была погашена", — сообщили в пресс-служб прокуратуры Тюменской области.
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