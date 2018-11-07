На тобольском предприятии рассчитались по долгам с двумя сотнями работников

16:10 07 ноября 2018
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Фото: pixabay.com

В Тобольске долги по зарплате на сумму 12 млн рублей были погашены после вмешательства прокурора Тюменской области.

Задолженность по оплате труда перед 192 работниками за сентябрь 2018 года образовалась в обособленном подразделении ООО "Нефтегазмонтажавтоматика". Прокурор области Владимир Владимиров официально объявил директору общества предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства и разъяснил, что за невыплату заработной платы он может быть привлечен к административной или даже к уголовной ответственности.

"Руководителю фирмы  было предложено в кратчайшие сроки ликвидировать долги по зарплате.   В итоге задолженность по оплате труда на предприятии была погашена", — сообщили в пресс-служб прокуратуры Тюменской области.

Теги: долги по зарплате
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