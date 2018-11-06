Гариф Ромашкин с 2019 года возглавит объединенный бизнес ВТБ в Тюменской области

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

Управляющим ВТБ в Тюменской области в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей с 1 января 2019 года будет назначен Гариф Ромашкин. На своем посту он будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.

Создание объединенной региональной сети – очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.

Гариф Ромашкин родился в Тюмени, окончил Тюменский государственный университет. В 2011 защитил диссертацию по экономической социологии. В финансовом секторе – с 2007 года. В Группу ВТБ пришел в 2016 году на должность управляющего региональным операционным офисом "Тюменский".

"Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Гариф Ромашкин обладает большим опытом, что позволит ВТБ под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами", отмечает эксперт пресс-службы ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае Георгий Ковалев.