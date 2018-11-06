В Тюмени пройдет второй форум технологических предпринимателей

II Форум технологических предпринимателей "ТехноКульт" для молодых ученых, инноваторов и собственников наукоемкого бизнеса стартует в Тюменском технопарке 7 ноября.

Это масштабное событие не только для тех, кто уже погружен в сферу технологического предпринимательства, но и для тех, кто хочет узнать о ней больше. Участники познакомятся с историей успеха победителей конкурса инновационных проектов прошлого года, обсудят перспективы трансформации инноватора в технологического предпринимателя с региональными и федеральными экспертами.

"Бизнес-тренеры, инвесторы и технологические предприниматели проведут лекции, тренинги и индивидуально поработают с заявленными проектами, а также расскажут о нюансах юридического сопровождения и источниках финансирования бизнеса, роли лидера и значении команды", — рассказал председатель Клуба УМНИКов Тюменской области, специалист ТИУ Вадим Довбыш.

С 17 ноября по 19 декабря в рамках форума состоится акселерационная программа для авторов и команд стартапов, во время которой участники получат практические инструменты для привлечения инвестиций в свои стартапы. Кульминацией форума станет конкурс инновационных проектов с призовым фондом в один миллион рублей, сообщили в пресс-службе ТИУ.

Организаторами Форума выступают "Клуб УМНИКов Тюменской области" и "Западно-Сибирский инновационный центр". Генеральный партнёр — Тюменский индустриальный университет.

Начало мероприятия в 12 часов. Подробная информация здесь.