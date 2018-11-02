Тюменцы стали реже жаловаться на банки

В третьем квартале 2018 года в Банк России поступило более 1200 обращений от жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. При этом количество обращений по сравнению со вторым кварталом текущего года снизилось на 13%.

Почти 70% жалоб граждан направлено в отношении кредитных организаций, 16% – страховых компаний, остальные приходятся на долю негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных кооперативов.

Значительное снижение поступивших обращений отмечено в сентябре: в сравнении с предыдущим месяцем – на 22%. Потребители финансовых услуг стали меньше жаловаться как на банки (снижение на 17%), так и на страховые и микрофинансовые организации (36%). В отношении банков граждане чаще всего обращаются в Банк России по вопросам потребительского и ипотечного кредитования – более 50% от общего числа обращений.

Доля жалоб по ОСАГО составила 83% от общего количества жалоб в отношении страховых организаций, при этом их количество в сентябре снизилось на 27% по сравнению августом отчетного года. В основном такие обращения связаны с проблемами при применении коэффициента бонус-малус.

Направить жалобу можно на официальном сайте Банка России в разделе "Интернет-приемная Банка России".

"Банк России рассматривает обращения граждан и назначает административные наказания за нарушение прав потребителей финансовыми организациями. Вместе с тем в силу ограничений в законе регулятор не может принимать решения по имущественным спорам граждан. Рассчитываем, что с введением в России нового института финансового омбудсмена сократится количество жалоб в Центральный банк и судебные органы, а у граждан появится возможность просто, оперативно и бесплатно урегулировать споры с финансовыми организациями в досудебном порядке", — сообщил управляющий отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сергей Попов.