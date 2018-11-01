Евгений Заболотный: бюджет Тюмени исполняется в плановом режиме

Евгений Заболотный: бюджет Тюмени исполняется в плановом режиме

В Тюмени прошло очередное заседание городской думы. Одним из основных вопросов было принятие отчета администрации муниципалитета об исполнении бюджета города Тюмени за I полугодие 2018 года.

Вопрос тщательно рассматривался и обсуждался депутатами на постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету 17 октября, большинство поддержали проект. Об этом сообщил на заседании думы зампредседателя комиссии Иван Попов.

Директор департамента финансов и налоговой политики городской администрации Андрей Пилипчук доложил об основных параметрах бюджета Тюмени, о налоговых и неналоговых поступлениях, отметив, что подробная информация изложена в пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета.

Расходы производятся в рамках 20 целевых муниципальных программ, в запланированной динамике - в первом полугодии уровень исполнения составил 38 %, а по трем - уже полностью выполнен, процент по семи программам - на уровне от 44 % и выше, сообщил руководитель департамента.

Также чиновник отметил, что в первом полугодии, как правило, осуществляются расходы на финансирование текущей деятельности муниципалитета - они равномерно исполняются в течение года. Расходы на развитие территорий: строительство, реконструкции, капремонты объектов - осуществляются в конце года по факту исполнения муниципальных контрактов.

Уровень исполнения муниципальных программ, направленных на развитие социальной сферы традиционно высокий - около 50 %, в разрезе отдельных программ - даже выше.

В частности, программа "Развитие образования" в первом полугодии выполнена на 48 % (по данным на сентябрь - на 71 %). "В первом полугодии услугу дошкольного образования получали около 52 тысяч детей. Кроме того, в целях увеличения охвата представлялись субсидии по содержанию детей в частных детсадах. В результате 1 662 ребенка посещали 27 частных детсадов. В 54 школах обучаются 93 тысячи детей. Более 50 тысяч детей предоставлялись услуги допобразования", - сообщил Пилипчук.

Программа реализации жилищной политики исполнена в первом полугодии на 54 %. Социальные выплаты предоставлены 49 молодым семьям, из непригодного жилья переселено 50 семей, приобретено 16 жилых помещений для малоимущих граждан для улучшения их жилищных условий.

Также осуществлялось нормативное содержание сети автодорог местного значения, искусственных сооружений, набережной, продолжено строительство автодорог в микрорайонах "Ямальский-2", "Восточный-2", в Березняках и Казарово, проведена пробивка улицы Федорова и другие важные для городской жизни мероприятия.

На текущий момент ситуация по исполнению городского бюджета кардинально изменилась. "Доходная часть бюджета исполнена на 71 %. При этом собственные доходы бюджета исполнены на 89% от плановых значений. Расходы составили 20,7 млрд рублей - план выполнен на 66 %", - отметил в завершение Пилипчук.

Заслушав информацию, депутаты большинством голосов поддержали решение о принятии отчета городской администрации.

В комментарии журналистам председатель думы Евгений Заболотный подчеркнул, что муниципальный бюджет исполняется в плановом режиме. "Мы понимаем, что всегда есть капитальные затраты, и есть текущие затраты. Капитальные связаны с проведением ремонтных, строительных работ на дорогах. Все контракты там заключены и исполнение по ним будет чуть позже. Но уже сегодня мы понимаем, что и за полугодие и на текущую дату бюджет исполняется в плановом режиме и у депутатов не возникло никаких сомнений по поводу того, что по итогам года он будет выполнен", - выразил уверенность спикер.