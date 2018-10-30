Затяжки с ремонтом теплосетей в благоустраиваемых дворах обсудили в гордуме

Выполнение резолюции круглого стола по организации теплоснабжения Тюмени вызвало много вопросов на заседании комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы. Один из них ― промедления с благоустройством дворов из-за того, что подрядные организации не соблюдают сроки по ремонту теплосетей на этих территориях.

Депутат Мурат Тулебаев напомнил, что проблема уже поднималась. Одним из пунктов резолюции круглого стола был переход на двухлетнее планирование мероприятий по благоустройству дворов ― с учетом проведения ремонтных работ на теплосетях.

"В прошлом году утверждалось, что у нас в этом году всё будет хорошо. Но, к сожалению, ситуация повторилась. Скоро у нас минусовые температуры, а мы знаем, что с некоторых дворовых территорий только недавно ушли теплосетевики", ― отметил он.

Председатель комиссии по благоустройству Юрий Баранчук сообщил, что профильному департаменту уже поступал запрос о том, нарушались ли сроки благоустройства тюменских дворов в 2017‒2018 годах из-за несоблюдения сроков подрядчиками при ремонте сетей, в том числе компанией УСТЭК.

"Был получен ответ: случаев нарушения начала или окончания работ по замене или ремонту сетей в границах благоустраиваемых территорий, повлекшее нарушение сроков благоустройства дворовых территорий в 2017 году, не зафиксировано. Выполнение мероприятий по благоустройству дворов, запланированных к реализации в 2018 году, на текущий момент не завершено и осуществляется в пределах запланированных сроков окончания работ", ― зачитал ответ Баранчук.

Вместе с тем Мурат Тулебаев отметил, что каждый год подобные работы на благоустраиваемых территориях могут продлеваться, по официальным документам, на срок до пятидесяти дней.

Директор департамента городского хозяйства администрации Тюмени Семён Тегенцев сказал, что критичных ситуаций, связанных с продлением договоров с подрядными организациями по замене теплосетей и благоустройству территорий, ими не зафиксировано: "На текущий момент создана достаточно понятная рабочая обстановка со всеми участниками процесса, будь то управы, подрядчики, управляющие компании, служба заказчика, УСТЭК. Возможно, есть вопросы, мы их видим и соответствующие выводы делаем".

Тегенцев сообщил, что департаментом утвержден документ, предусматривающий четырехлетнее планирование при благоустройстве дворовых территорий, а УСТЭК разрабатывает программу на пятилетний период ― не только с учетом сроков благоустройства дворов, но и сроков ремонта автодорог.

Влада Нерадовская