Павел Перевалов призвал тюменские компании беречь зеленые насаждения в городе

В минувшую пятницу заместитель главы администрации города Тюмени Павел Перевалов и начальник управления экологии департамента городского хозяйства Сергей Нефёдов провели для организаций города, чья деятельность может быть связана с необходимостью воздействия на зеленые насаждения, семинар "Необходимость соблюдения требований действующего законодательства в части сноса зелёных насаждений и получения разрешительных документов на снос зелёных насаждений перед началом производства работ".

"В нашем городе активно ведутся работы по озеленению. Тема создания благоприятной, в том числе и экологически, среды для проживания становится все более актуальной. Сегодня мы много внимания уделяем тому, чтобы не только развивать эту составляющую жизни нашего города, но и сохранять то, что уже есть. С деревьями, которые посадили ещё наши отцы и деды, нужно быть очень аккуратными. И, несмотря на всё растущую динамику развития нашего города, не стоит забывать, что именно зелёные насаждения во многом формируют комфортную среду проживания, – отметил Павел Перевалов.

В 2018 году только в рамках единичной компенсационной посадки в Тюмени появятся около 4 тысяч деревьев. На следующий год планы еще более значительные – почти 9 тысяч деревьев. Не менее активно ведутся работы по строительству различных объектов и благоустройству территорий, при которых производится озеленение.

"Имея такие серьезные объемы ежегодных работ, мы не должны забывать, что зеленые насаждения нужно сохранять, не допускать их порчу и гибель. Призываю вас к активному взаимодействию", - подчеркнул Перевалов.

Сергей Нефёдов напомнил основные Правила благоустройства города, касающиеся сохранения зелёного фонда Тюмени, необходимость и основные этапы процедуры получения порубочного билета, ответственность за вырубку без разрешения.

Зелёные насаждения, произрастающие в Тюмени, подлежат охране, защите и воспроизводству. Для их сноса необходимо получить порубочный билет в департаменте городского хозяйства. Подробности можно посмотреть здесь.

В числе мер по сокращению вырубки зелёных насаждений при проектировании работ на городских территориях Нефёдов предложил подрядчикам выезжать на место будущего производства работ вместе с проектировщиками, чтобы решать необходимость сноса каждого насаждения, исходя из реальных условий и перспектив. Кроме того, при производстве работ можно таким же образом принимать решения о сохранении деревьев и кустарников на местах. Это не только уменьшит количество сносимых деревьев, но и затраты предприятия на порубочные билеты и компенсационную высадку (которую, в случае плохой приживаемости саженцев, придется производить неоднократно).

Также Сергей Владимирович предложил участникам семинара выпустить у себя на предприятии небольшие памятки с основными Правилами благоустройства, которые обязательно должны быть у сотрудников, непосредственно занимающихся производством работ. Кроме того, он озвучил необходимость дополнительного контроля за такими специалистами со стороны руководства, донесения до них принципов недопустимости порчи зелёных насаждений, что это может нанести вред его организации…