Запсибкомбанк внес изменения в программу лояльности "Бонусы"

Запсибкомбанк

Изменения программы лояльности "Бонусы", касающиеся ежемесячного лимита накопления бонусов по массовым, классическим и золотым картам, в том числе открытым в рамках пакетов услуг, вступают в силу с 1 сентября 2018 года.

Остальные существенные условия по накоплению и трате бонусов остаются прежними.

"Основное преимущество использования бонусов от Запсибкомбанка остается без изменений: 1 бонус равен 1 рублю и вы сами выбираете, когда и на что потратить бонусы. Для этого настройте трату бонусов в личном кабинете интернет-банка и при оплате покупки картой бонусы спишутся автоматически в соответствии со сделанными вами настройками. Чем больше покупок по карте совершаете, тем больше бонусов получаете", – прокомментировал новшества директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Актуальную информацию о количестве бонусов, начисленных за конкретную операцию, общее количество доступных для траты бонусов, Вы всегда можете найти в Личном кабинете Интернет-Банка, вкладка – Программа "Бонусы".

Подробнее об изменениях в программе лояльности на нашем сайте.