Совокупный долг по кредитам в Тюменской области составил более 1,9 трлн рублей

По итогам первого полугодия 2018 года банковскими структурами Тюменской области (с учетом ХМАО — Югры и ЯНАО) выдано кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на сумму более 390 млрд рублей, физическим – 222 млрд рублей, из них ипотечных кредитов – 64 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объемы выданных кредитов юридическим лицам возросли на 10%, физическим — на 40%. Значительный рост на рынке розничного и ипотечного кредитования объясняется как позитивным трендом на снижение процентных ставок, так и активным рефинансированием ссуд, выданных ранее банками, в том числе на приобретение жилья.

Так, в июне 2018 года средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным кредитам населению снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9 процентного пункта и составили 11,9% годовых, по краткосрочным – на 1,2 п.п. до 14,2%. Процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях в среднем составила 9,7%.

Стоимость кредитов предприятиям и организациям также снизилась: по краткосрочным кредитам ставки уменьшились на 2,1 п.п., по долгосрочным – на 2,2 п.п. В среднем кредиты предприятиям реального сектора экономики предоставлялись под 10,6% и 8,7% годовых соответственно.

Как сообщает отделение по Тюменской области Уральского ГУ Банка России, совокупная задолженность по кредитам заемщиков области на 1 июля 2018 года увеличилась с начала года на 8% и составила 1 трлн 952 млрд рублей, в том числе по кредитам физических лиц — 647 млрд рублей.

Доля просроченной задолженности в общей сумме кредитных вложений по кредитам юридических лиц составила 2,2% (в целом по России — 6,8%), по кредитам физических лиц – 4,8% (в целом по России — 6,1%).