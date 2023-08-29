Сбер поддержал строительство нового завода в Тюмени

Завод "Green Life" по производству сублимированных продуктов в Тюмени открыли при финансовой поддержке Сбера. Западно-Сибирское отделение Сбербанка предоставило группе компаний "Green House" инвестиционный кредит в размере 100 млн рублей.

Новое производство сублимированных ягод и дикоросов из Сибири различных фракций располагается на территории индустриального парка "Боровский" в Тюменском районе. На заводе создано 40 рабочих мест, мощность – 10 тонн готовой продукции в месяц, что соответствует 100 тоннам сырья.

Александр Исаев, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка: