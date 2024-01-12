Жители Тюмени, Югры и Ямала могут взять новые кредитные каникулы

С 1 января 2024 года введен постоянный механизм кредитных каникул по потребительским кредитам, благодаря этом при снижении дохода на треть или какой-то ЧС взять каникулы на полгода можно в любое время действия кредитного договора, сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области.

Приостановить платежи по кредиту или займу можно в двух случаях: при снижении дохода заемщика более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущий год или если заемщик пострадал от чрезвычайной ситуации – аварии, катастрофы, стихии или других бедствий.

Раньше оформить право на отсрочку по потребительскому кредиту разрешалось только в особых случаях, к примеру, в связи с пандемией или санкциями. С марта 2022 года по октябрь 2023 года жители Тюменской области, Югры и Ямала оформили почти три тысячи кредитных каникул на сумму 1,7 млрд рублей. Теперь взять каникулы на срок до шести месяцев можно в любое время действия кредитного договора.

Заместитель управляющего отделением Банка России по Тюменской области Мирхайдар Фатхуллин:

Если заемщик уже оформлял каникулы в связи с ковидом или санкциями, то запросить новую отсрочку по этому кредиту он не может. Исключение сделано для тех, кто воспользовался каникулами для участников специальной военной операции. Кроме того, размер кредита не должен превышать максимума, который установлен Правительством России.

Ограничение по автокредитам составляет 1,6 млн рублей, по кредитным картам – 150 тыс. рублей, по остальным кредитам и займам – 450 тыс. рублей. По одному и тому же кредиту или займу разрешается взять отсрочку только один раз по каждой из причин.