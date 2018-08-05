Жители Казахстана смогут покупать тюменские товары в супермаркетах

Делегация Тюменской области во время бизнес-миссии в Астану установила прямые контакты с крупными торговыми сетями Казахстана. По итогам переговоров тюменские предприниматели договорились поставлять продукцию в супермаркеты.

Поездку организовали Торгово-промышленная палата Тюменской области и Центр поддержки экспорта. В состав делегации Тюменской области вошли семь предприятий, производящих пищевую, алкогольную продукцию, детские товары и медицинские изделия. В процессе переговоров удалось достигнуть договоренностей о дальнейшем партнерстве и дистрибуции, пишет "Вслух.ру" со ссылкой на пресс-службу ТПП региона.

Интерес к тюменским товарам проявили следующие сети: Светофор, сеть супермаркетов "Астыкжан", ТОО "SP Trade", ТОО "ИстокФуд ТОРГ", "Magnym Cash&Carry" и другие. О сроках начала поставки продукции пока неизвестно.