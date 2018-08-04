КРиММ строит в Тюменской области завод по переработке картофеля

Проект строительства завода агрофирмы КРиММ по переработке картофеля в Тюменской области реализован более чем на 50%. В ближайшее время начнется установка оборудования, сообщили в пресс-службе губернатора.



По словам генерального директора агрофирмы Геннадия Рязанова, предприятие рассчитано на переработку 30 000 тонн картофеля. Здесь планируется выпускать три вида продукции – это охлажденный картофель, бланшированный (кратковременная обработка продукта кипятком или паром) и пастеризованный в вакуумной упаковке.



"Мы постоянно на связи со специалистами голландской фирмы Kiremko. Несмотря на то, что КРиММ признан одним из самых прогрессивных сельхозпредприятий России в области картофелеводства, мы не считаем для себя зазорным постоянно учиться. Совсем недавно в Упоровский район приезжали ведущие агроспециалисты Королевства Нидерланды. Совместно осмотрели поля, занятые овощными культурами открытого грунта, системы полива, холодильные установки. Это сотрудничество будем продолжать", - говорит Геннадий Рязанов.