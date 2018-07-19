В Тюмени создан Центр компетенций Интернета вещей и Smart City

В Тюменском индустриальном университете создан Центр компетенций Интернета вещей и Smart City. Так теперь называется существовавший до этого Центр интеллектуальных систем.

"За предыдущий год мы набрали множество компетенций в сферах Smart City, IoT/ IioT и Big Data. Запустили в регионе несколько крупных пилотных проектов и стали экспертами региональных инновационных проектов. В связи с этим было принято решение расширить сферы деятельности Центра интеллектуальных систем и наделить его дополнительными полномочиями по экспертизе проектов и созданию инновационных решений, а также передаче компетенций предприятиям-партнёрам и региональным заказчикам", — прокомментировал событие руководитель Центра компетенций Интернета вещей и Smart City ТИУ Василий Смоленцев.

Основными направлениями деятельности центра являются:

координация программы "Создание регионального инновационного кластера в сфере компетенций Smart-City, IoT/IioT и Big Data";

создание промышленных образцов и прототипов устройств производственного и общего назначения для реализации реальных задач проекта Smart City;

разработка собственных программных решений, технологий обработки данных в прикладных задачах проекта Smart City;

проведение мероприятий в сфере компетенций Smart City, IoT/IIoT и Big Data, мастер-классов и хакатонов.

Smart City – стратегический проект Тюменского индустриального университета, входит в Программу развития опорного вуза. Руководит проектом заведующий кафедрой Автомобильного транспорта, строительных и дорожных машин (АТСиДМ), доктор технических наук, профессор Олег Данилов.

Проекта Smart City стартовал в августе 2017 года. В числе его разработчиков — 15 кафедр опорного вуза (ведущая – АТСиДМ) и многопрофильный колледж ТИУ. Проект охватывает более 20 направлений: "Умный город", "Умная дорога", "Умное производство", "Умный дом", проекты в области ЖКХ, экологии, образования, медицины и др.

Smart City направлен на формирование в регионе центра инициатив по разработке и реализации решений эффективного управления городскими ресурсами и средой. Проект реализует программные и аппаратные решения Smart City, организует консалтинг, экспертирование региональных проектов развития smart-технологий, вовлекает в решение задач эффективного управления городом сообщество профессионалов и населения.