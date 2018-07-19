450 млн рублей за полгода выплатили работодатели своим сотрудникам после вмешательства тюменской прокуратуры

Вопросы соблюдения трудового законодательства и прежде всего своевременной выплаты зарплаты находятся в зоне особого внимания сотрудников прокуратуры Тюменской области.

Об этом на расширенном заседании коллегии облпрокуратуры, посвященном итогам работы в первом полугодии 2018 года и задачам по укреплению законности и правопорядка в регионе, сообщил прокурор Тюменской области Владимир Владимиров сегодня, 19 июля.

По словам руководителя, мерами прокурорского реагирования и при активном межведомственном взаимодействии погашена задолженность по заработной плате на сумму более 451 млн рублей (в первом полугодии 2017 года – свыше 233 млн рублей).

Владимиров подчеркнул, что прокуратура и в дальнейшем будет уделять самое пристальное внимание защите трудовых прав граждан. Об актуальности проблемы свидетельствуют 1009 обращений, поступивших в истекшем полугодии в органы прокуратуры по вопросам трудового законодательства.

В работе коллегии приняли участие заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв, его помощник Александр Хильчевский, работники аппарата прокуратуры области, прокуроры.