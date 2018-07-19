Запсибкомбанк предлагает приобрести имущество

ПАО "Запсибкомбанк" на выгодных условиях предлагает приобрести коммерческую или жилую недвижимость, легковой и коммерческий транспорт, оборудование, земельные участки и иное имущество.
Ознакомиться с объектами реализации вы можете на сайте банка в разделе "Реализуемое имущество".
По каждому объекту на сайте указано контактное лицо для связи. Сотрудники банка готовы предоставить консультацию по любому вопросу приобретения имущества. Представленные объекты могут приобретать как физические, так и юридические лица.
Все имущество находится в залоге у банка, а значит, уже прошло соответствующие юридические процедуры проверки.
"Мы рады предложить своим клиентам и партнерам приобрести желаемое имущество по оптимальной цене. К тому же при покупке имущества через банк исключены риски, которые могут возникнуть при покупке имущества "с рук", – отметила директор Дирекции корпоративного бизнеса Оксана Седых.
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