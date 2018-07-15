В Тюменской области проводят конкурс среди экспортеров

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Лучший экспортер Тюменской области - 2018". Победителей назовут в четырех номинациях: "Малый бизнес", "Средний бизнес", "Хайтек" и "Прорыв года". Подать заявку на участие можно до 15 сентября.

Как сообщает "Вслух.ру", к участию в конкурсе приглашаются предприятия малого и среднего бизнеса, имеющие высокие достижения в экспортной деятельности за последние три года или впервые ставшими экспортерами в 2017 году.

Победители гарантированно получат скидку на услуги международной сертификации от центра "Гортест Урал" в Екатеринбурге (http://gortestural.ru/); размещение рекламы в журнале "Эксперт-Урал" (с дублированием на портале журнала) и обучение на курсе одного из направлений ВЭД в Тюменском индустриальном университете.

Заявки необходимо направить в Центр поддержки экспорта на электронную почту komarov@72to.ru.