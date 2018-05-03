Самые крупные долги по зарплате в Тюмени — в сфере строительства и производства оборудования

О защите трудовых и социальных прав граждан в регионе в ходе интернет-конференции рассказал Альберт Новопашин. Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тюменской области отметил, что неблагоприятные явления в экономике влияют на предприятия, связанные с производством, строительством, переработкой и изготовлением оборудования.

Среди предприятий с наиболее крупными долгами по заработной плате — ООО "Завод ОПБ "Сибкомплектмонтаж", АО "Сибнефтегазмаш", ОАО "Тюменьпромвентиляция", ООО "СибСтройИнвест", ООО "Калинка-Строй".

"Как показывает надзорная практика, такие предприятия чаще всего уходят в банкротство. В 18 организациях, проходящих процедуры банкротства, сумма задолженности составляет более 138 млн рублей", — отметил Альберт Новопашин. В основном предприятия-банкроты расположены в Тюмени и Тобольске.