Противопожарный режим: жителям Тюменской области запретили разводить костры и жечь сухую траву

Правительство Тюменской области напоминает, что особый противопожарный режим в Тюменской области действует с 29 апреля.
В этот период запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в зависимости от причиненного ущерба влечет наложение административного штрафа или уголовную ответственность.
С учётом сочетания солнечных дней и шквалистого ветра опасность перехода огня возрастает многократно. Населению рекомендовано соблюдать правила противопожарной безопасности. Не посещать леса, не разводить костры, включая придомовую территорию, не производить палы и отжиги сухой травы в местах рыбалки, охоты, осуществления сельскохозяйственной деятельности - это также запрещено действующим законодательством.
ГБУ "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов", ГУ МЧС по Тюменской области, Администраций муниципальных образований, УМВД по Тюменской области приведены в повышенную готовность, переведены на круглосуточное дежурство. На местах тушения природных пожаров сосредоточена техника, оборудование и люди. Ведется наземное и авиапатрулирование территории Тюменской области.
Не горит там, где не поджигают. Помните о том, что ваши неосторожные либо необдуманные действия могут стать причиной опасности жизни и здоровью ни в чем не повинных жителей. Воздержитесь сами от использования открытого огня и удержите других. Будьте бдительны и осторожны.
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