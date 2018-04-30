Противопожарный режим: жителям Тюменской области запретили разводить костры и жечь сухую траву

Правительство Тюменской области напоминает, что особый противопожарный режим в Тюменской области действует с 29 апреля.

В этот период запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в зависимости от причиненного ущерба влечет наложение административного штрафа или уголовную ответственность.

С учётом сочетания солнечных дней и шквалистого ветра опасность перехода огня возрастает многократно. Населению рекомендовано соблюдать правила противопожарной безопасности. Не посещать леса, не разводить костры, включая придомовую территорию, не производить палы и отжиги сухой травы в местах рыбалки, охоты, осуществления сельскохозяйственной деятельности - это также запрещено действующим законодательством.

ГБУ "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов", ГУ МЧС по Тюменской области, Администраций муниципальных образований, УМВД по Тюменской области приведены в повышенную готовность, переведены на круглосуточное дежурство. На местах тушения природных пожаров сосредоточена техника, оборудование и люди. Ведется наземное и авиапатрулирование территории Тюменской области.