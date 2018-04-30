Агрофирма КРиММ работает над сохранностью своей продукции

Одна из главных задач, которую ставит перед собой агрофирма КРиММ, - это увеличение срока хранения продукции. Для этого построены современные и вместительные овощехранилища, ведется сотрудничество с голландскими специалистами.

Как рассказал генеральный директор предприятия Геннадий Рязанов, на агрофирме будут экспериментировать с сортами капусты и моркови, которые могут сохранять свое качество до весны и начала лета. Кроме того, проводится обмен опытом со специалистами из Нидерландов, которые продвинулись в сфере заботы о выращенном урожае.

В КРиММе продолжат развивать линейку продукции "Зеленая грядка", куда входят салаты, редис, огурцы, цветная капуста.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, сроки посевной сместятся из-за погодных условий. Однако в упоровской агрофирме уверены, что это не отразится на результате. "Сейчас достаточно влажная почва, что хорошо для зерновых, которых мы в этом году планируем высадить на 10 тысячах гектаров. Такую площадь отвели под рапс", - добавил Геннадий Рязанов.