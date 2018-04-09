Действующие и будущие предприниматели могут попасть на "Ярмарку инвестиций"

19 мая в Тюмени в рамках городского фестиваля "Жара" состоится "Ярмарка инвестиций", на которой частные и венчурные инвесторы оценят и профинансируют самые перспективные стартапы региона. Прием заявок уже начался.

Привлеченные инвестиции участники смогут направить как на открытие нового бизнеса или на развитие действующей компании.

Проект пройдет в несколько этапов, включающих в себя обучающие семинары, помощь в подготовке презентации и предварительный отбор наиболее жизнеспособных идей.

Особое внимание будет уделено построению грамотной финансовой модели, что значительно повысит шансы претендентов заинтересовать инвесторов не только в рамках ярмарки, но и за ее пределами.

Таким образом, участники смогут получить не только возможность привлечения инвестиций, но и экспертную оценку своего бизнеса, а также ценную базу знаний.

В команду организаторов, которые будут поддерживать претендентов на протяжении всего проекта, вошли успешные предприниматели, топ-менеджеры и инвесторы. За все время реализации Ярмарки участниками было привлечено более 100 миллионов рублей инвестиций.

Инициатором и организатором мероприятия традиционно выступит тюменское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" при поддержке Правительства Тюменской области.

Защита проектов перед инвесторами состоится 19 мая в рамках городского фестиваля "ЖАРА" на площадки 400-летия Тюмени. Подробнее о фестивале https://vk.com/zharatmn.

Прием заявок продолжится до 30 апреля на официальном сайте www.investfair.ru Подробная информация по тел.: +7 (9044) 63-21-65