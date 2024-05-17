В районе будущего кампуса построят дамбу

Реализацию проекта создания Межуниверситетского кампуса обсудили на очередном заседании регионального штаба, который провел губернатор Александр Моор.

О ходе работ по инженерной подготовке земельного участка для строительства кампуса доложил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. Первый этап – отсыпка земельного участка общей площадью 36 гектаров. Необходимо завезти 1,1 миллиона кубометров грунта. Работа идет в соответствии с дорожной картой и государственным контрактом. Плановый срок ее завершения – декабрь 2024 года. Второй этап предусматривает возведение дамбы со стороны реки Тура. Третий этап – берегоукрепление на озере Круглое. Эти работы планируется завершить летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что на территории кампуса предстоит построить 10 объектов, их общая площадь составит 167 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрены учебно-лабораторный корпус, технопарк, центр поддержки и развития талантливой молодежи, конгресс-центр, многофункциональный спортцентр, крытый коворкинг, четыре гостиницы для обучающихся и одну для участников мероприятий, проводимых в кампусе. В 2024 году начнется подготовка земельного участка и проектирование зданий. Строительство стартует в 2025 году, а завершатся в 2028-м.

Стоимость проекта оценивается в 32,2 млрд руб, 17 из них - из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Наука и университеты", 4,5 млрд - областной бюджет, 11 млрд - частные инвестиции (концессионное соглашение для реализации инвестиционного проекта по созданию кампуса заключено с компанией "Врата Сибири".