В Западной Сибири разрабатывают технологии для освоения трудноизвлекаемых запасов нефти

Ученые работают над созданием комплекса отечественных технологий для эффективного освоения трудноизвлекаемых запасов нефти баженовских отложений. Как заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, эта задача имеет стратегическое значение для развития отечественной нефтяной отрасли, обеспечения ее глобальной конкурентоспособности и устойчивого развития на долгосрочную перспективу.

"Как известно, ресурсы нетрадиционных источников углеводородного сырья на порядок превышают ресурсы традиционных. Их потенциал очень велик, поэтому опережающее изучение нетрадиционных углеводородов является неотложной задачей для формирования резерва ресурсов России. Однако на этого требуются уникальные технологии и оборудование", - подчеркнул Сергей Донской.

В 2016 году завершен государственный контракт "Дифференцированная оценка перспектив нефтеносности баженовской свиты Западно-Сибирской НГП (нетрадиционные источники сланцевой нефти). В результате выполнения этой работы удалось получить новые данные о перспективах отложений баженовской свиты. суммарная оценка начальных геологических ресурсов нефти с учетом их локализации по свойствам нефти показала 9,6 млрд тонн извлекаемых ресурсов, в том числе 5,4 млрд.тонн легкой подвижной нефти, пишет ИА "Тюменская линия".

Тюменский ученый, член-корреспондент РАН, директор НИИ геологии и природных ресурсов, профессор ТюмГНГУ Иван Нестеров большое внимание уделил изучению баженовской свиты, выявленной на территории около 1 мл кв.м. в Западной Сибири. В 1970-х годах поисковое бурение скважин на нефть в Западной Сибири привело к открытию нового нефтеносного объекта — Баженовской свиты. В нескольких скважинах в районе месторождения Большой Салым получили большие фонтанные притоки нефти (до 2,5 тыс. тонн нефти в сутки). Было пробурено и испытано большое количество скважин на Баженовскую свиту.

Сегодня отечественная геологоразведка, по мнению Сергея Донского, готова к поиску и разведке таких ресурсов. Так, в Югре уже несколько лет действует технологический центр "Бажен", который представляет собой уникальную площадку, объединяющую крупнейшие нефтяные структуры, а также ведущих разработчиков инноваций и производителей оборудования.