В Иртыш выпустили 142 тысяч мальков осетра

Фото - Корпоративные коммуникации Тобольских предприятий СИБУРа

В рамках плана по сохранению биоразнообразия Иртыша 7 ноября СИБУР выпустил в реку около 142 тысяч особей сибирского осетра.

Молодь вырастили и подготовили на Абалакском экспериментальном рыборазводном заводе (ЭРЗ) Нижне-Обского филиала ФГБУ "Главрыбвод". Выпуск осуществлялся с выростных прудов в присутствии государственной комиссии по контролю за выполнением мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству", сообщает пресс-служба компании.

Как рассказала эксперт направления охраны окружающей среды "ЗапСибНефтехима" Людмила Шешукова, мальки готовы к новой среде обитания. До выпуска они находились в открытых выростных прудах, где адаптировались к понижению температуры окружающей среды и приспособились к гидрохимии Иртыша. Прямой выпуск из прудов в реку позволяет избежать потерь от транспортировки. "Еще один положительный момент - при установившихся низких температурах значительно снижается активность хищных пород рыб, что позволит молоди осетра более спокойно добраться до зимовальных ям. Все это, по мнению ихтиологов, позволяет надеяться на хороший результат", - отметила Шешукова.

Более 20 тысяч особей осетра СИБУР выпустил в Иртыш летом 2017 года.