Тюменский завод "Профмодуль" расширяет станочный парк

09:24 01 апреля 2018
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www.profmodul.ru
| Фото: www.profmodul.ru

На тюменском заводе "Профмодуль" появился уникальный станок, который расширяет производственные мощности и повышает надежность исполнения заказов. Такое оборудование уникально для предприятий региона и применяется, в том числе, в аэрокосмической промышленности.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, новый станок  тайваньского производителя Akira Seiki планируется использовать в основном для выполнения заказов нефтяников. Фрезерный станок предназначен для обработки средних и мелких корпусных деталей, а также плоскостей и деталей сложной формы. Он широко применяется в производстве автомобильных запчастей, пресс-форм, клапанов, строительной техники, IT-оборудования, оптической аппаратуры, медицинского оборудования,  оборудования для нефтегазового комплекса, а  также в аэрокосмической промышленности.

Теги: завод , производство , технологии
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