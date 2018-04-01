Тюменский завод "Профмодуль" расширяет станочный парк

На тюменском заводе "Профмодуль" появился уникальный станок, который расширяет производственные мощности и повышает надежность исполнения заказов. Такое оборудование уникально для предприятий региона и применяется, в том числе, в аэрокосмической промышленности.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, новый станок тайваньского производителя Akira Seiki планируется использовать в основном для выполнения заказов нефтяников. Фрезерный станок предназначен для обработки средних и мелких корпусных деталей, а также плоскостей и деталей сложной формы. Он широко применяется в производстве автомобильных запчастей, пресс-форм, клапанов, строительной техники, IT-оборудования, оптической аппаратуры, медицинского оборудования, оборудования для нефтегазового комплекса, а также в аэрокосмической промышленности.