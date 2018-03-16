В Тюмени готовятся к запуску производства бензина "Евро-5"

Начало производства бензинов стандарта Евро-5 на Антипинском НПЗ в Тюмени начнется со второго квартала 2018 года. Специалисты успешно завершили установку змеевиков, с помощью которых будет осуществляться нагрев сырья секции платформинга, сообщает "Тюмeнская линия".

Змеевики необходимы для нагрева газосырьевой смеси перед подачей в реакторы. Доведение сырья до определенной температуры является обязательным условием процесса риформинга – в частности, повышения октанового числа производимых бензинов. Это позволяет добиться максимального качества продукции.

Идет подготовка к монтажу последнего крупногабаритного оборудования – печной трубы и модулей конвекции печи.

Поддержку Антипинскому НПЗ с момента начала строительства предприятия оказывает правительство Тюменской области. Возведение УГПМ на Антипинском НПЗ началось в 2012 году в рамках третьего этапа III технологической очереди по проекту, разработанному американской компанией Foster Wheeler.