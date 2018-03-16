Роспотребнадзор не рекомендует тюменцам покупать товары в соцсетях

В 2017 году в управление Роспотребнадзора по Тюменской области поступило 184 обращения по вопросам прав потребителей при продаже товаров дистанционным способом. В основном тюменцы жаловались на то, что им присылала не те вещи, которые они заказывали, либо на то, что в нужном товаре обнаруживались недостатки, еще один распространенный вид жалоб — на нарушение сроков передачи товара или случаи, когда продавец вовсе отказывался выдать оплаченный товар и не выходил на связь с покупателем.

"Поступают обращения граждан, заказывающих товары в социальных сетях. Заявители сообщают, что лица, предлагающие приобрести товар, свои обязательства по передаче товара не выполняют, при этом они не зарегистрированы в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, — рассказывают в управлении Роспотребнадзора. — В таких случаях вернуть уплаченные денежные средства практически невозможно. В связи с этим мы просим потребителей воздержаться от приобретения товаров посредством социальных сетей".

Насторожить должно указание на интернет-странице только адреса электронной почты и телефона, низкая цена товара вкупе со сведениями о его "премиальности", необходимость перечисления денег на карту физического лица.

Всем обратившимся в Роспотребнадзор по поводу покупок в интернете дали консультации и помогли составить исковые заявления. В суд по делам о защите прав потребителей было дано три заключения, в пользу граждан присудили более 200 тысяч рублей.