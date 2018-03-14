В "Императорский маршрут" включились еще четыре региона России

В 2018 году к "Императорскому маршруту", который изначально объединял семь городов в шести регионах России, присоединятся Псковская, Кировская, Томская и Омская области, сообщила директор "Агентства туризма и продвижения Тюменской области" Мария Трофимова. Соглашение об этом подписано на днях в рамках выставки "Интурмаркет" в Москве.

"Императорский маршрут" как национальный туристический и культурно-образовательный проект был впервые презентован Министерством культуры РФ в сентябре 2017 года. Координатор проекта - департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области. В работе над проектом участвуют Комитет по импортозамещению при Экспертном совете по развитию туризма Министерства культуры Российской Федерации и туроператоры России.

На прошедшем 10-12 марта "Интурмаркете", помимо самого "Императоского маршрута", были представлены брендбук проекта и официальный сайт.

Напомним, "Императорский маршрут" объединяет под одним брендом серию тематических экскурсионных маршрутов сразу в нескольких регионах. Туристы могут начать тур с любой точки "Императорского маршрута". Разработаны программы трех типов: паломнические, культурно-познавательные и образовательные - для детских групп.

Турбизнес в "Императорском маршруте" видит хорошие перспективы с точки зрения продаж. Так считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. На данный момент, по ее словам, к проекту подключились девять федеральных и региональных туроператоров: Это "Дельфин", Coral Travel, "Мастерская путешествий", "Вокруг Света", "Невские Сезоны", "Ванд", "Виадук", "Фантази Вэй" и "Парк Тур" (Томск). Они уже готовы взять на реализацию туры по нескольким участкам маршрута.

Иностранные туристы также проявляют интерес к проекту. "В предстоящей этой весной поездке экспертной группы Комитета по импортозамещению по маршруту Тобольск–Тюмень–Екатеринбург примут участие специалисты одного их известнейших игроков рынка въездного туризма – компании KMP Group", - сообщила Ломидзе на презентации проекта. И добавила: это не только хорошая возможность развития бизнеса, но и вызов.

"Перспективы обслуживания иностранных групп диктуют нам необходимость стандартизации требований к инфраструктуре и сервису на всех участках "Императорского маршрута", в том числе и для его новых потенциальных участников", - отметила Ломидзе.