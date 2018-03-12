В тюменских домах пройдет массовая проверка счетчиков электроэнергии

Индивидуальные приборы учета электроэнергии проверят у жителей юга Тюменской области, Югры и Ямала специалисты "Тюменской энергосбытовой компании". Энергетики будут фиксировать факты некорректной передачи показаний гражданами и выявлять непригодные для расчетов приборы учета.

Для этого в прошлом году специалисты нанесли свыше 403 тысяч визитов к потребителям электроэнергии, в нынешнем году запланировано более 445 тысяч посещений. График проверки приборов учета расписан до конца 2018 года и размещен на сайте компании в разделе "Физическим лицам".

Энергетики напоминают потребителям, что в случае, если приборы учета расположены непосредственно в квартире, по законодательству РФ, жильцы обязаны предоставить к ним доступ.

Подобные проверки производятся в интересах потребителей, которые получают информацию о состоянии своего счетчика и необходимости его замены вследствие истекшего срока поверки или его неисправности, будь то некорректное отображение результатов измерений, нарушение контрольных пломб и (или) знаков поверки, механическое повреждение, превышение допустимой погрешности его показаний. Владельцу поломанного или "устаревшего" прибора учета дается тридцатидневный срок на ремонт или замену. В противном случае в течение следующих трех месяцев начисление платежей за электрическую энергию будет производиться по среднемесячному показателю, после чего потребителя переведут на платежи по нормативу с применением повышающего коэффициента 1,5.

"В том, что расчеты по норме потребления электрической энергии невыгодны, уже смогли убедиться владельцы неисправных устройств в Нягани, Горноправдинске, Урае и Новом Уренгое", — рассказали в пресс-службе АО "Тюменская энергосбытовая компания".

Энергетики спешат предостеречь горожан от активизировавшихся в последнее время фирм-мошенников, которые представляются партнерами или субподрядчиками АО "Тюменская энергосбытовая компания", якобы диагностируют неисправность прибора учета и настоятельно рекомендуют свои услуги по замене оборудования. Причем цена этих услуг в 2-3 раза превышает среднерыночную по городу.

Чтобы обезопасить себя от коммерсантов и не остаться с "нерасчетным" прибором учета, следует обращаться к проверенным фирмам или к своему поставщику электроэнергии. Если клиент приобретает и устанавливает счетчик самостоятельно, ему необходимо обратиться в межрайонное отделение АО "Тюменская энергосбытовая компания" по месту обслуживания и написать заявление. Контроллеры энергосбытовой компании при посещении граждан всегда предъявляют документы, удостоверяющие личность.