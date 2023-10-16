Студенты ТюмГУ победили на IT-чемпионате нефтяной отрасли

Тюменские студенты стали победителями IT-чемпионата нефтяной отрасли в рамках Российской энергетической недели.
Магистранты Передовой инженерной школы Тюменского госуниверситета одержали победу в направлении "Р7-Офис" среди студенческих команд. Это соревнования по работе на российском программном обеспечении — табличном редакторе.
В составе команды Александр Леушин, магистерская программа "Разработка интеллектуальных систем"; Даниил Кривоногов, "Разработка интеллектуальных систем"; Денис Андриуца, "Геология и разработка месторождений нефти и газа".
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