Студенты ТюмГУ победили на IT-чемпионате нефтяной отрасли

Тюменские студенты стали победителями IT-чемпионата нефтяной отрасли в рамках Российской энергетической недели.

Магистранты Передовой инженерной школы Тюменского госуниверситета одержали победу в направлении "Р7-Офис" среди студенческих команд. Это соревнования по работе на российском программном обеспечении — табличном редакторе.

В составе команды Александр Леушин, магистерская программа "Разработка интеллектуальных систем"; Даниил Кривоногов, "Разработка интеллектуальных систем"; Денис Андриуца, "Геология и разработка месторождений нефти и газа".