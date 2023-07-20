Моор рассказал о нефтегазовом кластере на совете по импортозамещению нефтегазового оборудования

Александр Моор принял участие в работе федерального Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования, заседание провели вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров 19 июля. Участники наметили основные планы работы нового органа. В его задачи входит выполнение поручений Президента в области импортозамещения, формирование спроса и предложения.

"Для развития российского нефтегазового машиностроения определены семь приоритетных высокотехнологичных направлений. По каждому из них создаются экспертные рабочие группы и назначаются кураторы. Далее в формате “дорожной карты” будут определены производители и перечень мероприятий по обеспечению серийного выпуска оборудования. Таким образом, мы объединим на одной площадке куратора, заказчика и исполнителя", - сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

С 2014 года отечественные предприятия нарастили компетенции в области производства оборудования для геологоразведки, бурения, работы с трудноизвлекаемыми запасами нефти и оснащения СПГ-заводов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

С приходом первых ограничительных мер в адрес нашего государства мы сделали акцент на развитии собственных импортонезависимых продуктов и технологий, выстраивали альтернативные кооперационные цепочки. В Тюменской области эффективно работает Нефтегазовый кластер. Его ключевая цель — в разрешении высокотехнологичных задач предприятий ТЭК, поиске технологических решений по критическим номенклатурам для замещения в нефтегазовой отрасли.

В рамках деятельности Нефтегазового кластера всего за два года разработано и подано на рассмотрение порядка двухсот технологических проектов для нефтегазовых компаний, 15 из них уже проходят опытно-промышленные испытания.