Startup Tour фонда "Сколково" добрался до Тюмени

В эти дни в Тюменском технопарке проходит Open Innovations Startup Tour, организованный фондом "Сколково" совместно с ведущими институтами развития. Тюмень стала четвертой в туре по городам России, где эксперты "Сколково", венчурные инвесторы и известные предприниматели будут искать перспективные проекты в области ИТ, биотехнологий и промышленных технологий.

По мнению советника президента фонда "Сколково" Пекки Вильякайнена, открывшего форум лекцией о работе с бизнес-ангелами, основная задача для стартапов на этом мероприятии ― учиться друг у друга и перенимать лучшие идеи и методы коммуникации.

Инвесторов он порекомендовал не рассматривать исключительно как спонсоров, но как советников и помощников: "Если предприниматель считает, что и так всё знает и ему не нужна помощь, то в такую компанию я никогда не инвестирую, поскольку, скорее всего, она обречена на провал". Вильякайнен, лично вложившийся в десятки стартапов, в числе которых и предприниматели из России, отметил, что компанию нужно создавать, ориентируясь не только на локальный, но и на международные рынки. "Россия — это лишь 2% от общемировой экономики. Когда вы создаете свою компанию, вы должны сделать ее конкурентной и для оставшихся 98%", ― подчеркнул он.

Следом состоялась дискуссия о перспективах цифровой экономики в Тюменской области, а после параллельно шла работа на трех площадках: большой образовательный блок с лекциями от экспертов в сфере стартап-инвестирования и состоявшихся предпринимателей, менторская сессия, где участники могли получить обратную связь от экспертов, а также "SkolkovoDemoDay", где решения для местного бизнеса презентовали специалисты "Сколково".

Ключевое событие Startup Tour - конкурс стартапов состоится завтра, 6 марта. Его победители смогут попасть в полуфинал основного конкурса — Startup Village, который пройдет в центре "Сколково" в конце мая – начале июня, и получить финансирование в 5 млн рублей.

Влада Нерадовская