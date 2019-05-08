"Сколково" и "АстраЗенека" запустили Startup Challenge 2019

Фонд "Сколково" и международная биофармацевтическая компания "АстраЗенека" запустили акселератор для проектов в области онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней обмена веществ и почек, респираторных заболеваний. Партнером программы стал ведущий российский посевной венчурный фонд в сфере фармацевтики и биотехнологий Primer Capital.

Цель акселератора – поиск перспективных идей, инноваций, а также решение конкретных проблем и вопросов медицины, в том числе применительно к практическому здравоохранению.

К участию в программе приглашаются команды, разработавшие диагностические тесты, лекарственные препараты, технологии лечения, биомедицинские клеточные продукты, медицинские устройства и цифровые решения в области здравоохранения.

Отбор участников начался 30 апреля, финалисты проекта будут определены в конце августа. Победители попадут в тренировочный лагерь и получат комплексный план по развитию проекта – менторскую поддержку экспертов компании "АстраЗенека", индивидуальное сопровождение проектного менеджера Фонда "Сколково", развитие компетенций в соответствии со спецификой проекта, а также акселерационную программу по развитию бизнес-компетенций стартапов от российских и международных экспертов. Помимо этого, они смогут претендовать на грант от Фонда "Сколково" в размере до 5 млн рублей.

Акселерационная программа продлится до декабря. В конце года эксперты и инвесторы выберут стартапы для возможной дальнейшей поддержки.

Кира Блонг, медицинский директор "АстраЗенека", Россия и Евразия:

"Развитие научного потенциала и наукоемких технологий – ключевое условие стимулирования инноваций в фармацевтической отрасли. Мы верим в российскую науку и именно поэтому приняли решение продолжить поиск молодых и перспективных российских команд для реализации прогрессивных научных открытий. Проект "Start Up Challenge" призван помочь амбициозным ученым внести свой вклад в развитие российского здравоохранения, которые при поддержке научного сообщества и экспертов рынка могут изменить подход к терапии и диагностике жизнеугрожающих заболеваний. Я уверена, что в этом году мы увидим прорывные идеи и решения, которые повысят престиж российской науки и изменят жизни миллионов пациентов".

Камила Зарубина, директор по акселерации Кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково":

"AstraZeneca-Skolkovo Startup Challenge уже сумел доказать свою эффективность – благодаря акселератору удается находить и развивать самые яркие проекты в области биомедицины. Участники прошлого года значительно продвинулись в своих разработках, стали активными участниками экосистемы "Сколково" и продолжают научное сотрудничество с компанией "АстраЗенека". Мы ожидаем, что участники акселератора в этом году вновь предложат интересные и перспективные проекты, а наш акселератор поможет продвинуться им на новый уровень".

Елизавета Рождественская, исполнительный директор Primer Capital:

"Программа акселерации "АстраЗенека" - Сколково — это уникальная площадка для презентации и оценки инновационных и высокотехнологичных проектов в области медицины. Мы полностью поддерживаем политику "АстраЗенека" с курсом на развитие научно-исследовательской деятельности".

Заявки на участие в отборе принимаются до 14 августа. Подробная информация и приём заявок на сайте проекта.

Фонд "Сколково" и "АстраЗенека" с 2017 года являются стратегическими партнерами в научно-исследовательской и образовательной деятельности Победителями первой совместной программы Startup Challenge 2018 стали стартапы Moltech LLC, CRYSTA, M-Discovery, Brain Beat LLC, Microneedle Industrial LLC и Pamdeca. Они представили решения в номинациях "Лекарственные препараты и биомедицинские клеточные продукты" и "Тест-системы, аппаратные решения и устройства доставки лекарственных препаратов".