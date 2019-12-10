В Тюмени утвердили программу работы НОЦ

В Тюмени утвердили программу деятельности, положение и состав управляющего совета Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра. Первое заседание Наблюдательного совета НОЦ прошло в правительстве Тюменской области 9 декабря.

У НОЦ три ключевых направления в работе: "Биологическая безопасность человека, животных и растений", "Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии", "Арктика: ресурсы "холодного мира" и качество окружающей среды". Все они отражены в программе, которая прошла защиту на заседании федерального совета научно-образовательных центров мирового уровня.

Программу деятельности научно-образовательного центра представил ректор ТюмГУ Валерий Фальков. "Главный вызов для нас – это достижение по-настоящему мирового лидерства в указанных инициативах. И здесь мы опираемся на стратегию научно-технологического развития страны, на исторические заделы, которые есть в наших регионах, на сильные академические центры. Привлекательность НОЦ в том, что это открытая структура, в которую, по мере развития, будут привлекаться другие высокотехнологичные бизнесы, лидеры науки и ведущие университеты", – сказал ректор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что некоторые мероприятия программы НОЦ уже реализуются на практике. В частности, начал работу Центр комплексного развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий. Он работает в режиме "распределенной" обучающей площадки – в Тюмени и Сургуте. Оказана поддержка по созданию лабораторного комплекса по биобезопасности, продолжена работа по внедрению индивидуальных образовательных траекторий.

Среди мероприятий, которые обеспечат выполнение основных инициатив, выделены проекты по генерации бизнесов и созданию экосреды для развития технологического предпринимательства, зеркального инжинирингового центра для трансформации традиционных отраслей региональной промышленности и другие.

"Реализация программы деятельности центра – это долговременный, стратегический и партнерский проект. Мы адекватно оцениваем наш стартовый уровень. Первые ощутимые результаты получим далеко не сразу. В дальнейшем программа еще будет корректироваться, но сегодня нужен первый шаг, нужен запуск проектов", – подчеркнул Александр Моор.

В ходе встречи члены наблюдательного совета приняли программу деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра, НОЦ.

Помимо Александра Моора, в заседании приняли участие губернаторы Югры и Ямала Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов, представители ключевых индустриальных партнеров: "Сибур-Холдинг", "Газпромнефть НТЦ", УК "Группа ГМС", федеральных министерств и ведомств, университетов и институтов РАН.

"Три региона, начиная с осени 2018 года, совместно работали над Проработка содержания и формирования единой программы НОЦ ведутся с осени 2018 года. Было проведено четыре межрегиональные стратегических сессии совместно с Московской школой управления "Сколково". В обсуждении вопросов участвовали представители вузовской и академической науки, бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба губернатора.