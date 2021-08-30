Под Тюменью открыли первый в России карбоновый полигон

Первый из семи запланированных по России карбоновых полигонов открыли 30 августа под Тюменью помощник президента России Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Тюменской области Александр Моор6 сообщает Оперштаб.

Карбоновый полигон создан на биостанции ТюмГУ на озере Кучак в Нижнетавдинском районе. Площадь полигона охватывает наиболее характерные для региона типы экосистем: различные виды леса, озера, болота, а также агроценозы. Площадь полигона - 2,32 га, установленное на нем оборудование позволяет проводить мониторинг выброса парниковых газов на территории более 10,6 тыс. га.

На полигоне исследовали будут изучать и детально оценивать секвестрационный потенциал каждой из экосистем, разрабатывать наиболее эффективные сочетания видов и сортов растений для каждой из них с точки зрения поглощения углекислого газа.

Результаты исследований будут использовать при реализации проектов по лесовосстановлению, развитию АПК и при создании специальных карбоновых ферм – территорий с увеличенной поглощающей способностью углекислого газа, сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В феврале 2021 года Министерство науки и высшего образования утвердило приказ о создании пилотных карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. В него вошла Тюменская область, проект реализуется Тюменским государственным университетом при поддержке правительств Тюменской области, Югры, Ямала, и компании СИБУР, для которой Тюменская область является стратегически важным регионом.