Западно-Сибирский НОЦ делает регион привлекательнее для инвесторов

Наличие в Тюменской области научно-образовательного центра мирового уровня повышает инвестиционную привлекательность региона. Об этом заявил директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

"В наше время большинство значимых инвестиций включают в себя значительную долю научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В любом большом инвестпроекте, будь то, например, нефтехимия или биотехнологии, мы видим технологические инновации", - подчеркнул директор департамента.

Создание НОЦ в Тюменской области означает для инвесторов, что в регионе можно технологически развиваться, формируя вместе с вузами и исследовательскими центрами научную и кадровую базу для современных производств. это один из важнейших факторов, влияющих на принятие решений, пишет ИА "Тюменская линия".