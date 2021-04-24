Западно-Сибирский НОЦ делает регион привлекательнее для инвесторов

15:47 24 апреля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

Наличие в Тюменской области научно-образовательного центра мирового уровня повышает инвестиционную привлекательность региона. Об этом заявил директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

"В наше время большинство значимых инвестиций включают в себя значительную долю научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В любом большом инвестпроекте, будь то, например, нефтехимия или биотехнологии, мы видим технологические инновации", - подчеркнул директор департамента.

Создание НОЦ в Тюменской области означает для инвесторов, что в регионе можно технологически развиваться, формируя вместе с вузами и исследовательскими центрами научную и кадровую базу для современных производств. это один из важнейших факторов, влияющих на принятие решений, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: Антон Машуков , инвестиции , инвестпроекты , наука , НОЦ
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2021