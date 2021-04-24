Западно-Сибирский НОЦ делает регион привлекательнее для инвесторов

Наличие в Тюменской области научно-образовательного центра мирового уровня повышает инвестиционную привлекательность региона. Об этом заявил директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.
"В наше время большинство значимых инвестиций включают в себя значительную долю научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В любом большом инвестпроекте, будь то, например, нефтехимия или биотехнологии, мы видим технологические инновации", - подчеркнул директор департамента.
Создание НОЦ в Тюменской области означает для инвесторов, что в регионе можно технологически развиваться, формируя вместе с вузами и исследовательскими центрами научную и кадровую базу для современных производств. это один из важнейших факторов, влияющих на принятие решений, пишет ИА "Тюменская линия".
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