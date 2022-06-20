Правительство РФ даст ТюмГУ 119 млн рублей на развитие НОЦ

Тюменский госуниверситет получит 119,42 млн рублей на развитие Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, участником которого является вуз, распоряжение об этом подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Получателей грантов определил совет, который возглавляют вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник Президента России Андрей Фурсенко.

В целом на интеграцию 15 вузов и научных организаций страны с предприятиями реального сектора экономики будет направлено 1,663 млрд рублей, следует из текста распоряжения правительства РФ.