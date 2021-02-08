В ТюмГУ создадут Центр гидробиологических исследований

Мегагранты правительства Тюменской области в рамках государственной поддержки научных исследований получили три проекта ТюмГУ, проводимые под руководством ведущих учёных. Проекты реализуются по направлениям деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ).

По направлению "Биологическая безопасность человека, животных и растений" в ТюмГУ создана лаборатория "AquaBioSafe", руководит ею главный научный сотрудник Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, доктор биологических наук Денис Тихоненков. При первом визите в Тюмень руководитель проекта познакомился с университетом, научными лабораториями и исследователями.

Институт биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина является участником Западно-Сибирского межрегионального НОЦ. Лаборатория займется исследованием гидробионтов Обь-Иртышского бассейна от юга до самого севера – до устья Оби, в месте её впадения в Северный Ледовитый океан. В научной работе будут участвовать Институт биологии (ИнБио) и Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO), НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ.

Денис Тихоненков:

Мы планируем изучать всё живое, что есть в водных экосистемах Западной Сибири: в водоемах, водотоках, болотных экосистемах. Будем изучать живые организмы начиная от самых крошечных – бактерий и простейших, до более крупных – фитопланктона, зоопланктона, – и заканчивая рыбами. Это фундаментальный аспект. Почему Западная Сибирь? Здесь огромное богатство водных систем и огромные площади болот, имеющих планетарное значение, причем всё это здесь находится в разных природных зонах с юга до севера – удобная модель для сравнения. Эти важнейшие водные системы сегодня испытывают антропогенную нагрузку в связи с загрязнением их нефтью и нефтепродуктами. Также они подвергаются воздействию климатических изменений, как и всё на нашей планете. И эти процессы нужно изучать. Наши исследования напрямую связаны с проблемами биобезопасности. Существует огромное разнообразие микроорганизмов, которые неизвестны науке сегодня, но многие из которых могут являться потенциально патогенными, причем не только для человека, но и для гидробионтов. То есть, например, вирусы поражают не только человека – вирусами болеют бактерии, водоросли и простейшие. Мы будем применять молекулярные подходы метагеномики, метабаркодинга, и по ДНК мы поймем состав и функциональную роль гидробионтов. Кроме того, будут проводиться паразитологические исследования, в первую очередь – изучение паразитов промысловых рыб. Планируем сотрудничать с рыбзаводами, изучать генетический полиморфизм ценных промысловых рыб с тем, чтобы разработать рекомендации по их выращиванию, которые рыбзаводы смогут применять в практической деятельности.

По словам ученого, выявление паразитов, разработка методов борьбы с ними и определение оптимальных условий для роста и воспроизводства рыб станут основными направлениями работы. "Проект очень широкий, в него будут вовлечены различные специалисты как из Института биологии внутренних вод, так и из ТюмГУ. Получится такой своеобразный симбиоз, и важнейшая наша задача – привлечение в проект молодых учёных, аспирантов из Тюмени. Мы будем передавать им знания и таким образом расширять гидробиологические исследования в регионе", - отметил Тихоненков.

Для выполнения нового проекта в Тюмень переезжает ведущий научный сотрудник Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, кандидат биологических наук Дмитрий Филиппов. "Наш проект – очень важный, поскольку и Сибирь – очень важная территория. Здесь сочетание разных климатических зон, различных типов водных объектов и болотных систем. Работа над проектом позволит сделать выводы, которые можно будет переводить с поправками на европейскую часть России, на Дальний Восток. Лаборатория предполагает формирование исследовательского ядра, вокруг которого будет развиваться водная экология в регионе. ТюмГУ должен стать ведущей научной организацией данного профиля не только в России, но и за рубежом. Благодаря поддержке Правительства Тюменской области, созданию Западно-Сибирского межрегионального НОЦ это стало возможным. Ценно, что сейчас, в период пандемии и не самого простого экономического состояния страны, грант позволит в течение пяти лет начать исследовательский процесс и развиваться дальше", - отметил Филиппов.

Лаборатория "AquaBioSafe" "запускается" полноценно уже в этом году на базе Института биологии ТюмГУ. Первые пробы сотрудники НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ привезут уже в марте. Большая комплексная экспедиция запланирована на июль и в август, сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.