Два тюменских стартапа станут резидентами Сколково

Фото предоставлено пресс-службой Западно-Сибирского инновационного центра

Два стартапа — GeoMeta и APRBot— получили одобрение экспертов по итогам совместной программы Тюменского технопарка и Фонда Сколково, что в скором будущем позволит им получить статус резидентов Сколково.

Fast Track — программа для новых проектов, желающих войти в российскую "Кремниевую долину", предполагает очную защиту разработок перед экспертами, что сокращает сроки рассмотрения заявок до одного дня.

К участию в Fast Track были приглашены 10 стартапов по направлению "Стратегические и компьютерные технологии и программное обеспечение". По результатам защиты, которая прошла в онлайн-формате, положительное решение получил проект "Geometa", компания "Джемс Девелопмент", резидент Тюменского технопарка, а также финалист "Битвы стартапов — 2020" проект "APRBot".

Geometa представляет собой геоинформационную аналитическую систему для управления развитием территории, обработки информации, поддержки принятия решений и оценки их последствий. Платформа ApRbot в свою очередь помогает компаниям с большим количеством входящих документов повышать скорость документооборота с помощью методов машинного обучения. ApRbot умеет классифицировать документы, извлекать из них нужную информацию и даже обрабатывать извлеченные данные. Проект в пилотной стадии уже запущен в крупных компаниях, таких как ВТБ и Уралсиб.

"Это была пилотная программа для стартапов из регионов, результатом которой мы видели не только возможность ускоренного получения статуса участника, но и качественную работу проектов с менторами. Большинство стартапов отметили полезность менторских встреч и возможность взглянуть на другие векторы развития своих проектов. На финальной защите перед экспертами единогласно прошли 2 сильных проекта, ещё нескольким проектам не хватило совсем немного голосов. Со своей стороны мы и кураторы Регионального оператора обязательно поможем им доработать заявки на статус. В целом мы наблюдаем рост интереса к Сколково стартапов из Тюменской области и позитивно оцениваем потенциал Тюменского технопарка в статусе Регионального оператора, – за 1,5 года работы нам удалось увеличить количество участников в регионе в 2,5 раза", - отметил руководитель департамента регионального развития Фонда "Сколково" Юрий Сибирский.

Статус резидента Сколково дает компаниям налоговые льготы, субсидии на возмещение таможенной пошлины, возможность участвовать в грантовых программах, российских и международных выставках. Также резидентам доступна менторская поддержка представителей профессионального сообщества, юридическое сопровождение и помощь в патентовании проектов.